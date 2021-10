Guinée: Mamady Doumbouya officiellement installé dans ses fonctions présidentielles

Le président de la Transition politique guinéenne, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a prêté serment ce vendredi 1er octobre 2021 à Conakry, la capitale guinéenne.

En Guinée, le patron de la junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé, le dimanche 5 septembre, a prononcé ce vendredi, le serment prévu par l’article 47 de la charte de la transition. « Moi Mamady Doumbouya, président de la Transition, je jure devant le peuple de la Guinée, de préserver à toute loyauté, la souveraineté nationale, respecter et faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine les lois et règlements de la République et remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l’dépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national », a déclaré Mamady Doumbouya.

« Je m’engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la nation pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi, je le jure », a-t-il conclu. Installé officiellement dans ses fonctions, le nouvel homme fort de la Guinée, dit mesurer à sa juste valeur l’ampleur et l’immensité des charges qui lui sont confiées en sa qualité de Président de la Transition, Chef de l’Etat.

« Aujourd’hui, je souhaiterais vivement insister sur le fait que c’est dans le souci de conjurer une crise politique majeure qui a fortement ébranlé la cohésion nationale et déchiré le tissu social, que les forces de défense et de sécurité ont pris les rênes du pays. Ainsi, sous la direction du Comité Nationale du Rassemblement pour le Développement, le pays s’est doté d’une Charte de la Transition, qui prévoit, notamment, un Gouvernement de Transition et un Conseil National de Transition, qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la Transition ».

Les missions prioritaires

Plusieurs missions seront exécutées sous l’autorité de Mamady Doumbouya dans le cadre du processus de la transition et pour le développement de la Guinée. Ces missions, se résument essentiellement à : la rédaction d’une Nouvelle Constitution, la refondation de l’Etat, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l’organisation des élections libres, crédibles et transparentes et la réconciliation nationale.

« Je réalise parfaitement l’ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu’avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j’en appelle, à l’esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres », déclare Mamady Doumbouya qui a réitéré son engagement que ni lui, ni aucun membre du CN-RD et des organes de la Transition ne seront candidat aux élections à venir, et « que nous n’avons nulle intention de nous accrocher au pouvoir ».