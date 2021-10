Guinée: Mamady Doumbouya nomme 4 nouveaux ministres

Quatre nouveaux ministres rejoignent le gouvernement de la transition politique en Guinée, sur nomination du président Mamady Doumbouya. Il s’agit entre autres, de Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale, de l’Intégration africaine et des Guinéens de l’étranger.

De trois, on passe désormais à sept ministres nommés pour le compte du gouvernement de la transition politique en Guinée. Lundi, soit 4 jours après la nomination par décret de trois ministres dont deux militaires proches du patron de la junte, aux postes stratégiques, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a procédé à la nomination de 4 nouveaux ministres pour le gouvernement de la transition.

Il s’agit de Julien Yombounaud, ministre du Travail et de la fonction publique, Mamadou Pathé Diallo, ministre la Santé et de l’hygiène publique, Mory Sandan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des Guinéens de l’étranger et Charlotte Daffé, ministre de la Pêche et de l’économie maritime. Avec ces nouvelles nominations, il reste encore à désigner 18 nouveaux ministres pour pouvoir atteindre les 25 portefeuilles ministériels annoncés par le Premier ministre Mohamed Beavogui.

Le colonel Doumbouya a renversé le 5 septembre, l’ancien président Alpha Condé et a ensuite prêté serment comme président pour une période de transition d’une durée indéterminée.