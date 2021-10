Guinée: le Colonel Mamady Doumbouya reçoit à Conakry le président de la Sierra Leone

La junte militaire de la Guinée n’est pas aussi isolée que l’on le pense. Lundi, le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a rendu une visite de travail au président de la transition de la Guinée, le Colonel Doumbouya, pour discuter de la transition.

La coopération entre pays se poursuit malgré le coup d’Etat en Guinée et les incriminations de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Le Colonel Mamady Doumbouya a reçu lundi, le chef de l’Etat de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, quelques jours seulement après avoir prêté serment en tant que président de la transition en Guinée.

« J’ai reçu le Président Julius Maada Bio de la Sierra Leone en visite de travail et d’amitié ce lundi 11 octobre 2021 à Conakry », a indiqué Mamady Doumbouya dans un tweet. Il a évoqué les points de discussion entre les deux personnalités et, sans étonnement, elles ont parlé de la transition. « Nos échanges ont porté sur la coopération bilatérale de nos États. La conduite d’une transition apaisée et inclusive était au centre de notre entretien », a indiqué le colonel Doumbouya.

La Guinée a été suspendue de toutes les instances africaines dans lesquelles elle était et la CEDEAO a exigé la libération du président déchu, Alpha Condé, et le retour à l’ordre constitutionnel dans les six mois à venir. Mais la junte au pouvoir ne semble pas suivre ces directives et poursuit progressivement ses plans de restauration d’une meilleure Guinée.