Guinée: Kemi Seba en passe de rencontrer les nouvelles autorités à Conakry

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Kemi Seba, est actuellement en Guinée « pour constater les différents mécanismes du système actuel et faire en sorte d’accompagner un meilleur changement pour la Guinée », après la chute du président Alpha Condé.

Interdit de fouler le sol guinéen il y a trois ans, en raison de son opposition farouche à la politique du troisième mandat que manœuvrait Alpha Condé, l’activiste franco béninois, Kemi Seba, est arrivé à Conakry, ce lundi 4 octobre 2021. Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes qui n’a pas manqué de tacler Alpha Condé, dit être heureux de revoir la terre guinéenne.

‘’Etre présent en Guinée, c’est plus que jamais une fierté. J’ai toujours dit que rien n’est éternel sauf Dieu. Ceux qui pensent qu’ils peuvent interdire à leurs frères et sœurs de fouler le sol, dès lors qu’ils défendent la dignité africaine, se trompent’’, a-t-il lancé, selon visionguinée. ‘’La preuve en est que, il y a trois ans, j’ai été arrêté et expulsé de ce pays. Trois ans après, la personne qui m’a fait arrêter n’est plus là. Et moi, je peux fouler le sol guinéen. Cela doit être une leçon, un rappel d’humilité pour la population dans sa globalité’’, a-t-il rappelé.

Expliquant qu’il est en Guinée pour constater les différents mécanismes du système actuel et faire en sorte d’accompagner un meilleur changement pour la Guinée, après la chute du président Alpha Condé, l’activiste franco-béninois, n’exclut pas la possibilité de rencontrer les nouvelles autorités du pays. ‘’C’est très possible, mais par expérience, j’ai appris qu’il n’est pas nécessaire de tout dire’’, a déclaré Kemi Seba.

Et, Condé chuta !

Dimanche 5 septembre 2021, l’unité des forces spéciales de la Guinée, dirigée par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a renversé le président Alpha Condé. Pour se justifier, elle a déclaré avoir agi en raison de la violation de la constitution du pays, la mauvaise gouvernance du régime Condé (…). Vendredi, le patron de la junte, Mamady Doumbouya, a prêté serment pour diriger le pays durant la période de transition politique.

« Moi Mamady Doumbouya, président de la Transition, je jure devant le peuple de la Guinée, de préserver à toute loyauté, la souveraineté nationale, respecter et faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine les lois et règlements de la République et remplir mes fonctions dans l’intérêt supérieur de la nation et consolider les acquis démocratiques et garantir l’dépendance de la patrie et l’intégrité du territoire national », a-t-il déclaré.