Guillaume Soro révèle qu’on a essayé de l’assassiner à maintes reprises

Depuis son exil, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire Guillaume Soro continue de faire des révélations sur sa situation. Selon lui, le fait d’avoir quitté la Côte d’Ivoire lui a permis d’être toujours en vie.

« (…) Tant que nous sommes en vie, l’horizon est ouvert ! Ceux qui me voulaient mort doivent se contenter de mon exil. Du moins pour l’instant ! Je me considère comme un sursitaire privilégié par Dieu. Les tentatives pour me trucider n’ont pas manqué! Je suis certes en exil, mais en vie. D’autres n’ont pas eu cette chance hélas! Tant qu’il y a la vie… », a écrit Guillaume Soro sur Twitter.

Guillaume Soro est tombé en disgrâce auprès de son « père » politique, Alassane Ouattara après avoir refusé d’intégrer le RHDP unifié, parti au pouvoir. Il était alors président de l’Assemblée nationale et a dû rendre sa démission et quitter le poste. Quelques mois plus tard, l’ex chef rebelle a quitté le pays avant un procès pour atteinte à la sûreté de l’Etat où il a été condamné à perpétuité.