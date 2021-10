Golden Boy 2021 : la liste des 20 nominés encore en lice

A l’instar du Ballon d’or, le Golden Boy 2021, récompensant le meilleur joueur de moins de 21 ans, sera dévoilé à la fin de l’année. Vingt candidats sont encore en course pour cette distinction individuelle.

On connait désormais la liste des joueurs encore en course pour le Golden Boy 2021. Le quotidien Tuttosport vient en effet de publier l’identité des candidats retenus pour ce trophée qui récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. 100 en juin, 80 en juillet et 60 en août, 40 en septembre, ils ne sont donc désormais plus que 20 joueurs à pouvoir prétendre à cette prestigieuse récompense.

Dans ce groupe de 20, on retrouve les grands favoris pour le trophée qui sont Pedri du FC Barcelone (18 ans), Mason Greenwood de Manchester United (18 ans) ou encore Florian Wirtz du Bayer Leverkusen (18 ans). Révélation de ce début de Ligue des champions, le jeune Karim Adeyemi de Salzbourg figure aussi sur cette liste tout comme la nouvelle recrue du Real Madrid, Eduardo Camavinga.

LA LISTE DES 20 FINALISTES POUR LE GOLDEN BOY 2021