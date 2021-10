France – Vaccin contre la Covid-19: la Haute autorité de santé pour une troisième dose pour les soignants

Les autorités sanitaires françaises ont indiqué, mercredi 06 octobre 2021, que les soignants devraient être soumis à une « troisième dose » de vaccin anti-Covid 19. Il en va de même pour l’entourage des sujets immuno-déprimés et les personnels du transport sanitaire, a-t-on appris des médias français.

Dans le cadre de la campagne de rappel de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé, mercredi 06 octobre 2021, une troisième dose de vaccin aux professionnels, qui prennent en charge ou accompagnent les personnes vulnérables et à l’entourage des personnes immunodéprimées. Au travers d’un communiqué officiel, l’instance sanitaire relève l’importance de la mesure. Tous les « soignants, transports sanitaires et professionnels du secteur médico-social » devraient pouvoir recevoir une « troisième dose », indique la HAS dans sa note officielle, citée par les mêmes sources.

Lundi dernier, l’Agence européenne des médicaments (EMA), dans le même sillage, avait validé la prise d’une nouvelle dose du vaccin Pfizer/BioNTech pour les plus de 18 ans et les individus, dont le système immunitaire est gravement affaibli, craignant que la protection contre la maladie virale ne diminue après les premières administrations de vaccins.

La campagne de rappel vaccinal a été lancée en septembre en France. Mais à ce jour, seuls les plus de 65 ans et les personnes à risque, comme les diabétiques, pouvaient en bénéficier, soit 18 millions de personnes, à en croire les mêmes sources.