France: une vache donne naissance à des triplés, un événement rarissime

Dans le département français du Bas-Rhin, une vache a donné naissance à deux femelles et un mâle, le 5 octobre dernier. Une surprise pour les éleveuses de cette ferme d’Oberhausbergen (Bas-Rhin).

C’est un phénomène rarissime dans le monde de l’élevage. L’une des 180 vaches allaitantes charolaises de la ferme alsacienne Ernwein, au nord-est de la France, a donné naissance le 5 octobre à trois veaux – deux femelles et un mâle, rapporte France 3 Alsace. « Tout s’est bien déroulé (…) Les trois veaux sont sortis tout seuls. Ils sont très vifs et vigoureux », explique Alice Ernwein, la propriétaire de l’exploitation, à nos confrères.

« Elle nous a fait un veau et on a regardé s’il n’y en avait pas un deuxième. On l’a sorti. Et on ne se doutait pas qu’il y en aurait un troisième. Il n’y a que 10% de jumeaux qui naissent sur l’effectif, mais avoir des triplés, surtout vivants, d’en avoir trois, c’est un événement rare pour une vache. Et aussi une fierté pour un éleveur de sauver un maximum de veaux », explique-t-il.

La durée de la gestation d’une vache est en moyenne d’environ 280 jours, soit 9 mois et 10 jours. A 5 ans, Macarena en est déjà à son troisième vêlage. Si ce phénomène est rarissime dans le monde de l’élevage, il existe bel et bien. Au mois de mai, dans la Manche, une vache a aussi donné naissance à des triplés, du jamais vu en 37 ans pour ces agriculteurs de Picauville.