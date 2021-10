France: un collégien passé à tabac en jouant à « 1, 2, 3 soleil », inspiré de « Squid Game »

Les jeux violents inspirés de la série Squid Game gagnent les cours de récré françaises. Le 14 octobre dernier, un élève de 5e a été passé à tabac par des camarades après avoir joué à « 1, 2, 3 soleil », a rapporté France 3 hier.

La série sud-coréenne devenue culte continue de faire parler d’elle. Jeudi 14 octobre, un élève de 5ème d’un collège de l’ouest toulousain a été passé à tabac par des camarades dans la cour de récréation, à cause d’un jeu tiré de la série événement Squid Game. Dans la série, les joueurs sont tués dès qu’ils perdent. Et dans ce jeu, tout enfant qui bouge est « éliminé ».

Le collégien participait à la version alternative de « 1,2,3, soleil », avec la règle sus-mentionnée adaptée: « Celui qui bouge, on le tabasse ». Un garçon a été pris pour cible par ses camarades dans le cadre de ce jeu et a reçu des coups de pied « au ventre et à la tête ». Sa mère a déposé plainte ce mardi et précise que son fils, traumatisé, ne mange plus. « Un jeu a en effet dégénéré », a confirmé l’établissement à nos confrères de France 3, et précise que « tous les parents et les enfants concernés ont été reçus » et que « des procédures disciplinaires sont engagées ».

En France, où beaucoup de jeunes ont aussi vu la série, le phénomène est là. Le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer s’est d’ailleurs déjà exprimé sur le sujet et appelle les parents et les directeurs d’établissements à la vigilance : « Il s’agit de jeux qui ensuite ont une influence sur la cour de récréation en termes de jeux dangereux (…) nous avons alerté à la fois les directeurs d’écoles et les principaux de collèges sur ces phénomènes-là de façon à ce qu’il y ait une attention », a-t-il assuré.

1,2,3 Soleil, les règles sont simples, on y a tous joué. Une personne est de dos, le reste court, et ce jusqu’à ce que la personne se retourne. Ceux qui bougent sont éliminés, les autres continuent. La variante dans Squid Game est la suivante : tu bouges, tu meurs.