France: un collégien crie « Allah Akbar » lors de l’hommage à Samuel Paty, son père veut incendier le collège

D’après une information de Midi Libre, un homme de 43 ans a été mis en garde à vue, lundi 18 octobre, pour avoir voulu incendier le collège de son fils dans la Drôme. Le collégien avait crié « Allahu akbar » durant l’hommage à Samuel Paty, vendredi 15 octobre, et son père désirait le soutenir.

Lundi 18 octobre, un homme de 43 ans a été interpellé et placé en garde à vue à Valence à 563,2 km de Paris au sud est de la France, après s’être rendu au collège de son fils de 15 ans et y avoir proféré des menaces, rapporte France Bleu. La colère du père de famille a été suscitée par l’avertissement dont son fils avait été sanctionné vendredi.

Lors de la minute de silence en classe en hommage au professeur Samuel Paty, décapité un an auparavant par un terroriste à proximité de son collège de Conflans-Sainte-Honorine, cet élève du collège Jean-Zay de Valence a hurlé Allahu akbar. Le père s’est présenté au collège dès lundi matin et a menacé de l’incendier. Il a été interpellé par des policiers. France Bleu précise que ce mardi matin, il restait toujours en garde à vue. Une expertise psychiatrique pourrait être demandée.

Hommages de Castex et de Macron

Samedi 16 octobre, la mémoire de l’enseignant assassiné a été honorée dans les villes où il vivait et où il enseignait. Une plaque a été inaugurée à l’entrée du ministère de l’Éducation nationale par le Premier ministre et le ministre de l’Éducation aux côtés de la famille du professeur, d’autres membres du gouvernement et de nombreux anciens ministres de l’Éducation. Dans son allocution Jean Castex a qualifié Samuel Paty de « serviteur de la République… victime du terrorisme islamiste et de la lâcheté humaine ».