France – Toxicomanie: l’ouverture de nouvelles salles de shoot à Paris irrite les riverains

Dans le courant du mois de septembre 2021, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a reçu l’aval des autorités gouvernementales, pour l’implantation de quatre nouvelles salles de shoot au cœur de Paris, au grand dam des anti-consommation de drogue.

C’est une mesure qui n’est pas pour plaire aux habitants parisiens. En septembre dernier, Anne Hidalgo, la maire de Paris, la capitale française, a fait l’annonce de l’ouverture de quatre nouvelles salles de shoot dans le 10e arrondissement de Paris. Cette mesure a créé un climat de tensions entre l’autorité municipale et les riverains.

« Paris Nord va cracker »

Pour manifester leur désaccord face au projet, les habitants de la capitale française sont descendus dans la rue, pancartes à la main. Sur ces affiches, on pouvait lire, entre autres, « Paris Nord va cracker » ou « 10e arrondissement, l’overdose », comme pour dire au pouvoir en place qu’ils craignent pour la vie de la population, exposée, de ce fait, à l’utilisation abusive des produits stupéfiants.

Une manifestante va plus loin, en dénonçant les propos de ceux qui sont pour l’installation des salles de shoot dans la capitale, les invitant à en faire de même chez eux, en guise d’exemple. « Nous ne sommes pas un laboratoire d’expérimentations », lance Marie-Luce, une manifestante parisienne, rapportée par France 24, ajoutant : « Et si la salle de shoot permet, comme j’ai entendu dire sur des plateaux télévisés, une ‘intelligence collective et une solidarité’, que ces gens qui connaissent le bien pour les autres se l’appliquent à eux-mêmes. Qu’on installe les salles de shoot chez eux. Et qu'(Anne) Hidalgo [la maire de Paris, NDLR] installe la salle de shoot à l’Hôtel de ville. »

Une autre voix discordante se fait entendre au milieu de la foule, criant aussi son ras-le-bol face à la décision des autorités. « Si c’est pour emmener mon petit bébé au parc au milieu des drogués, ce n’est pas envisageable. », s’insurge Constance, citée par la même source. Un troisième manifestant, Léo, se fait tout autant incisif, en disant que « c’est inacceptable ! ». « Ils mettent tout le monde en danger dans la plus belle ville du monde. », ajoute-t-il, très remonté.