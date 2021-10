France – Pédocriminalité: appel à la « démission collective des évêques » catholiques

Après la remise du rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Eglise catholique française, Anne Soupa et deux autres personnalités appellent à la « démission collective des évêques ».

Trois personnalités, dont le cofondateur de l’association de victimes La Parole libérée, François Devaux, ont lancé un appel lundi 11 octobre à la « démission collective » des évêques, après les conclusions de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l’Eglise catholique. Par ailleurs, par l’intermédiaire des réseaux sociaux et de hashtags comme #MyChurchToo, des catholiques s’indignent ou se mobilisent pour réformer leur église.

L’appel intitulé « Face à la faillite, la démission des évêques est la seule issue honorable » est également lancé par la théologienne Anne Soupa et la directrice de la rédaction de Témoignage chrétien Christine Pedotti. Il survient six jours après la publication des travaux de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase), qui a estimé à 216 000 le nombre de personnes victimes d’un prêtre ou d’un religieux en France depuis les années 1950. Le nombre de victimes est estimé à 330 000 si l’on ajoute les agresseurs laïcs en lien avec les institutions de l’Eglise.

« Véritable faillite »

« Bien plus que des défaillances, le rapport de la Ciase met en lumière une véritable faillite », estiment Christine Pedotti, Anne Soupa et François Devaux. Selon eux, « n’importe quelle organisation, association, entreprise en tirerait les conséquences qui s’imposent : se défaire de ses dirigeants ». « Nous demandons, comme un signe d’espoir et de renouveau, la démission collective de l’ensemble des évêques en exercice », lancent-ils entendre. La France compte un peu moins de 120 évêques.

Selon eux, la démission « est le seul geste à la mesure de la catastrophe et de la perte de confiance dans laquelle nous sommes. C’est un premier acte de repentir concret, coûteux, à l’égard des victimes. C’est la seule attitude qui peut permettre de restaurer la maison Eglise ».

« De plus, c’est la seule façon de rendre possible l’indemnisation des victimes car la faillite de l’institution est aussi matérielle. Les fidèles ne veulent pas contribuer pour des fautes qu’ils n’ont pas commises. Mais dans une Eglise restaurée dans laquelle tous et toutes seront représentés, cette solidarité et cette fraternité nouvelles permettront de trouver les ressources financières nécessaires », détaillent-ils.

Une telle démission collective si elle est effective aura un précédent. En 2018, les 34 évêques du Chili ont présenté leur démission au pape dans la foulée de scandales d’agressions sexuelles couvertes par le clergé. Une démission collective dont le pape n’a accepté qu’une partie, moins d’un quart. Les démissions ont été acceptées pour les prélats qui avaient été impliqués eux-mêmes dans la protection de prêtres pédocriminels. La responsabilité individuelle plutôt que collective a donc été sanctionnée par le pape. Dans le même esprit, François a rejeté cette année la démission de l’archevêque de Munich Reinhard Marx qui n’avait personnellement rien à se reprocher.