France: Nemo, le chien du couple présidentiel Macron-Brigitte mis en vedette

Adopté en 2017 dans un refuge de la SPA, le chien du couple présidentiel Français baptisé « Nemo », a été posté par Emmanuel Macron ce lundi, pour alerter contre les abandons d’animaux.

Après une apparition fulgurante en 2020, le chien de compagnon du couple présidentiel Français a encore fait sensation sur les réseaux sociaux. A l’occasion de la Journée Mondiale des Animaux ce lundi, le patron de l’Elysée a fait une publication sur son animal de compagnon. « Les animaux de compagnie sont bien plus que des compagnons, ils font partie de la vie des Français. Depuis 4 ans, Nemo fait partie de la nôtre, à Brigitte et moi. En cette Journée Mondiale Des Animaux, disons tous haut et fort : non à l’abandon ! », a écrit Emmanuel Macron qui a su accompagner son post d’une photo de Nemo.

Le labrador noir s’était déjà révélé dans une vidéo postée mardi 22 décembre sur les réseaux sociaux, par le président Macron, pour alerter contre les abandons d’animaux et promouvoir l’adoption. «Mon histoire commence par un abandon (…) Comme moi, 100.000 animaux sont abandonnés chaque année» en France, indiquait-il dans cette vidéo postée sur les comptes d’Emmanuel Macron sur Instagram, Snapchat, Tiktok et Facebook. «Alors, à Noël, adoptez-les. Mais adoptez en conscience», a-t-il ajouté.

Chien croisé de Labrador et de Retriever-Griffon, Nemo est devenu la coqueluche de l’Élysée, où il apparaît régulièrement aux côtés d’Emmanuel Macron, notamment lors des visites de dirigeants étrangers.