France: mort du premier président de la République islamique d’Iran, Abolhassan Banisadr

Le premier président de la République islamique d’Iran, Abolhassan Banisadr, est mort samedi dans un hôpital parisien à l’âge de 88 ans, a annoncé l’agence officielle iranienne, Irna. « A la suite d’une longue maladie, Abolhassan Banisadr est mort samedi à l’hôpital » de la Pitié-Salpêtrière, affirme l’agence, citant une source proche de l’ancien chef d’Etat.

Réfugié politique en France depuis 1981, cet ancien intime du fondateur de la République islamique, l’ayatollah Khomeiny, avait été élu président en janvier 1980 avant d’être destitué 17 mois plus tard. Bénéficiant d’une protection policière constante, Banisadr habitait à Versailles, en région parisienne, depuis mai 1984, après avoir résidé à Auvers-sur-Oise et Cachan, deux autres villes proches de Paris.

Iran's first president Abolhassan Banisadr dies in Paris from a long illness at age 88 – family, Iranian state media pic.twitter.com/NwBK9HsyxC