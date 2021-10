France: le « sniper » Eric Zemmour traite la ministre Marlène Schiappa d' »imbécile »

En visite au salon Milipol de Villepinte (Seine-Saint-Denis) mercredi 20 octobre 2021, Eric Zemmour a braqué un fusil en direction de journalistes, suscitant l’indignation de la ministre Marlène Schiappa. Mais, celle qui estime qu’il faut s’inquiéter de l’attitude du polémiste a été traitée d’«imbécile».

En visite, mercredi 20 octobre 2021, au salon Milipol à Villepinte (Seine-Saint-Denis) Eric Zemmour a profité de son passage au stand du Raid pour essayer un fusil d’assaut. L’image était déjà choc, mais le quasi-candidat à la présidentielle s’est en plus permis de viser des journalistes en plaisantant : « Ça ne rigole plus, là ? Poussez-vous, reculez !« , a lâché le polémiste, comme le montre une vidéo publiée qui tourne déjà en boucle sur les réseaux sociaux.

Une blague de mauvais goût ? C’est ce que pense Marlène Schiappa, qui a rapidement dégainé sur Twitter, comme d’autres personnalités politiques choquées. « C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir ‘réduire le pouvoir des médias’, a-t-elle réagi, en référence aux propos tenus par l’essayiste à Béziers ce week-end. Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée« , a-t-elle ajouté.

Viser des journalistes avec une arme en leur disant « reculez ! » n’est pas drôle.

C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir « réduire le pouvoir des médias. »

Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée. https://t.co/L9kOPN0zD6 — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 20, 2021

Depuis les allées du Milipol, Éric Zemmour a vivement insulté la ministre déléguée, la traitant d’« imbécile » et indiquant la trouver « grotesque » et « ridicule ». Il a aussi déclaré : « Quand on m’attaque, je cogne trois fois plus fort. Qu’ils en soient tous avertis. » Des propos qui sonnent comme une réponse au tweet de Marlène Schiappa, sans que l’on sache vraiment s’il s’en agissait bien d’une.