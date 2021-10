France: Facebook signe un accord avec la presse, certains titres de presse seront rémunérés

En France, Facebook et l’APIG annoncent la signature d’un accord, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi « tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ».

En France, c’est une bonne nouvelle pour les éditeurs de presse réunis au sein de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig). La presse française, plus précisément les médias réunis au sein de l’Alliance de la presse d’information générale (Apig), vient de signer un accord de rémunération avec Facebook pour l’utilisation de leurs titres, liens et images.

Il existe donc désormais un cadre définissant la manière dont Facebook peut utiliser ces informations pour enrichir ses flux d’actualité, en échange d’une rémunération au titre du droit voisin, comme le prévoit la directive européenne de 2019. Les éditeurs, mais également les utilisateurs de Facebook, pourront ainsi continuer à partager et échanger des liens internet enrichis sur la plateforme.

#News : Nous sommes heureux d'annoncer un accord autour des droits voisins avec l'Alliance de la Presse d'Information Générale, permettant aux éditeurs et aux utilisateurs de continuer à partager des contenus d'actualité de qualité sur Facebook. https://t.co/y9xICmXjme — Facebook France (@FacebookFR) October 21, 2021

Facebook News arrive en France en janvier 2022

En parallèle, on apprend que Facebook News sera lancé en France en janvier 2022… et que l’accord permettra « aux éditeurs de l’Alliance qui le souhaitent de figurer dans Facebook News ». Le service existe déjà en Allemagne et au Royaume-Uni notamment, suite à des accords avec plusieurs groupes de presse.

Quid des autres médias

Les termes de l’accord n’ont pas été dévoilés : ni le montant global, ni sa répartition, ni son mode de calcul, ni sa durée, ni les éléments permettant si besoin d’ajuster l’accord au fil du temps. Il ne concerne que certains titres de presse, bien que l’APIG représente la plupart des éditeurs majeurs. Le groupe américain précise donc que l’accord permettra à ces titres d’accéder à Facebook News lors de son lancement en janvier 2022. Quid des autres médias ? Pourront-ils également rejoindre librement Facebook News ? Quels seront précisément les critères définis par le réseau social ? Devront-ils à leur tour signer un accord spécifique avec Facebook ?