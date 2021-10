France – Église catholique: près de 3.000 prêtres et religieux pédocriminels recensés

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église rend ses conclusions le mardi 5 octobre. Elle estime qu’il y a eu entre 2.900 et 3.200 pédocriminels hommes, prêtres ou religieux, au sein de l’Eglise catholique.

Le rapport « Sauvé » évalue à 3.000 le nombre de pédocriminels recencés dans l’Église catholique en France depuis 1950, a dit au Journal du dimanche (JDD), son auteur Jean-Marc Sauvé. “Nous avons évalué leur nombre à 3.000, sur 115. 000 prêtres et religieux, depuis les années 1950”, a dit dans une interview le président de la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église).

“Les deux tiers sont des prêtres diocésains. Nous avons demandé aux évêques et supérieurs de relayer notre désir d’entendre les abuseurs. Finalement, 11 auteurs ont accepté d’être auditionnés”, a-t-il ajouté dans les colonnes du JDD. Deux ans et demi après la création de la Ciase, son président doit remettre mardi son rapport à la Conférence des évêques de France (CEF) et à la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), qui ont chargé la commission de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l’Église et de proposer des mesures correctives et réparatrices.

Quelle réparation pour les victimes ?

Après le diagnostic, la Commission doit énumérer 45 propositions qui toucheront plusieurs domaines: écoute des victimes, prévention, formation des prêtres et religieux, droit canonique, transformation de la gouvernance de l’Eglise. Il préconisera aussi une politique de reconnaissance et de réparation. Pour ses travaux, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise a beaucoup écouté les victimes. Elle a lancé un appel à témoignages et recueilli 6.500 appels ou contacts de victimes ou proches. Elle a aussi procédé à 250 auditions longues ou entretiens de recherche.

Dans la majorité des cas, les faits sont aujourd’hui prescrits, les auteurs décédés, rendant un recours à la justice improbable. Les procédures canoniques (le droit de l’église), quand elles sont engagées, sont très longues et peu transparentes. Le rapport sera examiné à la loupe à Rome, où la question a été évoquée par le pape François et une partie des évêques français en visite au Vatican en septembre. La lutte contre la pédocriminalité est un dossier suivi de près.

La commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique a été créée à l’automne 2018. Elle est composée de 22 membres, bénévoles, aux multiples compétences (juridiques, médicales, psychologiques et psychiatriques, secteur social et éducatif, protection de l’enfance, histoire et sciences sociales, théologie). Elle a été financée par l’épiscopat et les instituts et congrégations religieux à hauteur de 3 millions d’euros.