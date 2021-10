France: à 82 ans, il est à la recherche d’un travail

Alors que les charges explosent en France, avec la flambée du prix du gaz domestique et autres, certains citoyens ont du mal à joindre les deux bouts, nous append les médias locaux. À titre d’exemple, le site France Bleu nous rapporte le cas d’un Nîmois, âgé de 82 ans.

Avec sa modeste pension de retraite, à côté des prix qui ne cessent de s’accroître, l’octogénaire a toutes les peines du monde à arrondir les fins du mois. Comme annoncé depuis quelques temps, ce vendredi 1er octobre 2021, le prix du gaz a augmenté de 12,6%, une hausse intenable pour beaucoup de ménages français, informe France Bleu.

À lire aussi : Cybersécurité: la France annonce le recrutement de 770 cyber-combattants supplémentaires d’ici à 2025

Mouvement d’humeur dans certaines villes de la France

À Nîmes et Arles, ce même jour, les retraités ont battu les pavés pour manifester leur mécontentement, quant au sort qui leur est réservé. Entre petites pensions de retraite et faibles pouvoirs d’achat, ces personnes du troisième âge, qui ont passé une bonne partie de leur vie au service de la nation, sont nombreux à se serrer la ceinture, au risque de s’écrouler un jour.

L’homme s’est tiré à quatre épingles, cheveux bien coiffés, à l’image de quelqu’un qui se rend à un rendez-vous amoureux. Il se confie au micro de France Bleu : « Je suis en retraite, j’ai quand même 82 ans et je vais essayer de reprendre quelque chose. Je vais essayer de compléter ma retraite. »

Pour donner une illustration de sa mésaventure, le vieillard cite, comme seul exemple, la flambée du prix du gaz. « J’ai une période où je payais 56 euros par mois prélevé, et depuis 5 mois jusqu’à la fin de ce mois-ci, je paye 156 euros par mois. Et ça me prenais beaucoup sur la retraite », s’est-il confié, à en croire la même source, ajoutant que » je comptais, je faisais attention et j’arrivais en fin de mois où j’avais, c’était, avec ma nourriture, mes dépenses,… les choses que l’on a tous plus ou moins et je n’ai pas de voiture. Donc je me retrouve dans une période où je trouve qu’actuellement, c’est difficile. »

À lire aussi : La Russie livre 4 hélicoptères de combat au Mali, en pleine crise avec la France

Tout faire pour trouver un job

Se retrouvant devant le fait accompli, l’octogénaire ne pense qu’à une chose : tout faire pour se trouver un job. « La preuve c’est que je suis en retraite, j’ai quand même 82 ans et je vais essayer de reprendre quelque chose. Je vais essayer de compléter ma retraite. », s’est-il résolu.