France: 49 viols sur mineurs sont signalés chaque jour

En France, un grand nombre de viols sur mineurs sont signalés tous les jours. La police et la gendarmerie enregistrent 49 signalements par jour.

D’après les données relayées par RTL, 49 viols sur mineurs ont été signalés chaque jour aux autorités françaises cette année. La police et la gendarmerie ont reçu en moyenne 68 signalements quotidiens de cas d’agressions sexuelles et de harcèlement sexuel sur mineurs. Les chiffres sont alarmants.

En France, un enfant sur cinq serait victime de violences sexuelles. Selon une étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined), menée auprès d’un échantillon de plus de 27.000 femmes et hommes en 2015, 15,3 % des adultes aujourd’hui disent avoir subi des violences pendant l’enfance. Mais pas seulement sexuelles: cela peut aussi être des violences psychologiques ou physiques. La moitié des viols sur mineurs sont commis par d’autres mineurs, affirme pour sa part l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.