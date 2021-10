FIFA- Coupe Arabe des Nations: Bénin vs Algérie en amical

L’équipe A’ du Bénin se déplace ce samedi 9 octobre au stade Olympique d’Oran pour y affronter son homologue algérienne qui prépare la prochaine Coupe Arabe des Nations de la FIFA.

Rencontre de gala pour l’équipe nationale locale du Bénin. Les Écureuils A’ se déplacent le 9 octobre prochain au stade Olympique d’Oran. Ceci pour affronter l’équipe A’ de l’Algérie en match amical. Un duel d’exhibition sollicité par les Fennecs locaux qui préparent la prochaine Coupe Arabe des Nations de la FIFA qui se déroule du 30 novembre au 18 décembre 2021 au Qatar. Une rencontre qui se jouera à huis clos en raison de la pandémie du Covid-19.

Pour le sélectionneur national, Moussa Latoundji, et son adjoint, Stanislas Akélé, cette explication est un rendez-vous pour faire une revue de troupe en vue des prochaines échéances. C’est la deuxième rencontre amicale pour les Béninois A’ qui ont déjà croisé le fer avec leurs homologues togolais, avec à la clé une victoire 2 buts à zéro.

Pour ce match, Moussa Latoundji a convoqué un groupe de 20 joueurs, issus du championnat local. Respectivement champion et vice-champion, les clubs d’ESAE FC et Buffles de Borgou ont fourni le plus gros contingent.

Liste des joueurs

1- Kakpo Chérif Dine ( Buffles)

2- Glodjinon Steve (Usskrake)

3- Fassinou Rodrigue (Esae)

4- Florentin GBEMAITO (BUFFLES FC)

5- Ogouchi Jean ( Buffles)

6- Hounkpevi kissini ( Hodio)

7- Sabi- yo Boni Mouyizou( Dynamo Parakou)

8-Patrick SEDJAME ( ESAE FC)

9- Kpeikpassi Abdoulaye(Buffles)

10- Ogoulola Ibrahim( Usskrake)

11- Bonou Jerome A.(Coton fc)

12- Houngbedji Gaston (Dragons)

13- Kokpon Maxime (Asvo)

14- Idrissou Saliou (Aspac)

15- Sacca Mohamed (Esae)

16- Aboudou Salim ( Real parakou)

17- Bakary Idriss (Ayema)

18- Maman Souraka( Esae)

19- Odo Chabi Bio ( Usskrake)

20- Adamon Nassirou(as cotonou)