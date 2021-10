FESPACO 2021: le film « la femme du fossoyeur », Etalon d’or de Yennenga

Le réalisateur somalien Kahdar Ahmed a remporté samedi, « L’Etalon d’or de Yennenga », récompense suprême du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), pour son film « La femme du fossoyeur». Il a reçu son trophée des mains des présidents, Roch Kaboré et Macky Sall du Sénégal, pays invité d’honneur de la 27e édition du FESPACO.

«Le plus beau prix qu’on puisse recevoir », a déclaré le président du Jury, Abderrahmane Sissako. Au cours de cette cérémonie, au total 24 prix ont été décernés. Le prix du meilleur film burkinabè est revenu à la réalisatrice Delphine Yerbanga pour son œuvre intitulée « Sur les traces d’un migrant ». Le jeune réalisateur Kiswendé Parfait Kaboré a remporté le Grand prix du meilleur espoir du président du Faso avec son film « Après ta révolte, ton vote ». Dans la catégorie film documentaire long métrage, le réalisateur burkinabé Moumouni Sanou a raflé l’or avec son film « Garderie nocturne ». Avec «Zalissa», Carine Bado s’est adjugé le poulain de bronze dans la catégorie fiction court métrage.

Invité d’honneur, le président sénégalais, Macky Sall a salué la tenue, dans un contexte sécuritaire et sanitaire difficile, de la 27e édition du FESPACO. « Cela montre la résilience du peuple burkinabè et les efforts de son gouvernement pour que malgré ces situations décrites, le cinéma, l’espoir puissent continuer à renaître mais surtout que le FESPACO puisse continuer à éclairer le cinéma africain », a souligné le président Macky Sall. « Je travaillerai avec mon frère et ami le président Roch Kaboré pour qu’à l’échelle de l’Union africaine, l’idée de soutien à travers les fonds (….) pour que tous les pays accompagnent leurs cinéastes afin que la qualité de notre cinéma soit à la hauteur du cinéma mondial », a-t-il poursuivi.

Prenant la parole, le président Roch Kaboré s’est réjoui de la « grande participation aussi bien des festivaliers que de tous les acteurs du cinéma » à cette 27e édition du FESPACO. «Cela nous ramène à nos responsabilités de gouvernants pour donner un peu plus de moyens à ce secteur afin de lui permettre de se développer », a déclaré le président du Faso.

La 27è édition du FESPACO, a connu la participation de 64 pays avec 1500 films de 52 pays à sélectionner, 239 œuvres sélectionnées, 500 projections, 32 communications autour du thème du festival et 1200 professionnels de médias accrédités. La prochaine édition du FESPACO aura lieu du 25 février au 04 mars 2023, a annoncé Moussa Alex Sawadogo, délégué général du FESPACO.