Facebook prévoit de changer de nom la semaine prochaine

Une petite révolution pour les près de 3 milliards d’utilisateurs du réseau social. Après 17 ans connu sous le nom de Facebook, Mark Zuckerberg pourrait bientôt dévoiler la nouvelle identité du géant du web.

Selon le site spécialisé The Verge, Facebook pourrait annoncer un changement de nom la semaine prochaine. Le géant du web prévoit de changer de nom la semaine prochaine afin de souligner son souhait de se concentrer sur la création de son « métavers », rapporte mardi 19 octobre le site internet The Verge, citant une source au fait de la question.

Mark Zuckerberg, le patron du géant américain du numérique, devrait s’exprimer sur le changement de nom du réseau social lors de la conférence Connect le 28 octobre, mais le nom pourrait être dévoilé plus tôt, selon The Verge. Un métavers fait référence à des environnements de mondes virtuels partagés, auxquels les gens peuvent accéder via l’internet. Le terme peut désigner des espaces numériques, rendus plus réalistes par l’utilisation de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée.

Ce changement de nom positionnerait probablement l’application Facebook comme l’un des nombreux produits d’une société mère, qui superviserait également des groupes comme Instagram, Whatsapp, Oculus et plus encore, ajoute le rapport. Facebook s’est refusé à tout commentaire.

Facebook n’est pas la première entreprise technologique à changer de nom au fur et à mesure que ses ambitions se développent. En 2015, Google s’est entièrement réorganisé sous une société holding appelée Alphabet, en partie pour signaler qu’il n’était plus seulement un moteur de recherche, mais un conglomérat. Et Snapchat a été renommé Snap Inc. en 2016.