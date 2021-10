Facebook change de nom et devient « Meta »

Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a annoncé jeudi que la maison mère allait désormais s’appeler Meta, pour mieux représenter toutes ses activités mais le nom des différents réseaux restera inchangé, indique AFP.

Annoncé il y a quelques jours, le changement de nom de l’entreprise Facebook est passé du rêve à la réalité. Ne dites plus « Facebook », mais « Meta », du moins lorsque vous parlez de Facebook en tant que groupe possédant divers réseaux sociaux. Ce 28 octobre, lors de la conférence virtuelle Facebook Connect, Mark Zuckerberg a annoncé le changement de nom, estimant que le terme Facebook était trop lié à celui de la plateforme du même nom, lancée en 2004.

