Exercice militaire entre l’Algérie et la Russie, fin des manœuvres impliquant 200 soldats

L’exercice conjoint entre les forces militaires algériennes et russes dans la ville d’Ossétie, dans le sud-ouest de la Russie, a pris fin lundi. Un exercice qui intervient dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays.

Sept jours après que les armées algérienne et russe ont entamé pour la première fois des exercices militaires conjoints en Ossétie du sud, au sud-ouest de la Russie, ils ont été conclus lundi. Selon des informations rapportées par la chaîne de télévision officielle de l’armée russe, Zvezda, les exercices avaient inclu des simulations de « prises d’assaut des villes où se retranchent des militants », ajoutant que les forces conjointes avaient pratiqué « l’organisation d’embuscades, de points d’observation et de camouflage ».

« Des avions de chasse, des véhicules blindés de transport de troupes, des véhicules de combat d’infanterie BMP-3 et des plates-formes d’artillerie automotrices MSTA-S ont été utilisés dans les exercices », a souligné la chaîne, notant qu’environ 200 soldats des deux pays avaient participé à l’opération. Moscou aurait fourni à Alger diverses armes et équipements militaires au fil des ans.

L’exercice est « consacré aux actions tactiques dans la lutte contre le terrorisme, plus particulièrement à la recherche, à la détection et à la destruction des formations armées », selon Sputnik. Ces exercices sont intervenus alors que l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne multiplie les exercices militaires. Celui effectué avec la Russie a succédé à des manœuvres militaires à la base navale de Mers el Kebir (Oran) les 29 et 30 septembre.