Eventualité de la dissolution du parti « Les Démocrates »: le débat n’est pas totalement clos…

La rumeur avait circulé au lendemain de l’élection présidentielle du 11 Avril 2021 et peine à se dissiper. La dissolution du parti « Les Démocrates » reste toujours une éventualité au sein des partisans du pouvoir en place. Reçu ce dimanche sur Golfe TV Africa, Gildas Aïzannon évoquant les dernières mutations sur le plan politique national estime que la formation politique de Boni Yayi pourrait bien disparaitre si la justice décidait d’enquêter sur les dernières violences pré-électorales.

La possibilité de la dissolution du parti « Les Démocrates » est toujours sur tapis. Alors que l’on croyait que la dernière rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur mettrait un terme à ce débat et que toutes les formations politiques légalement reconnues participeraient aux prochaines élections législatives, le débat de la disparition probable des démocrates refait surface.

La nouvelle apparition de ce débat à un moment où les schémas des législatives prochaines se dessinent progressivement, attire l’attention des observateurs de la scène politique nationale. En effet, à moins de deux ans de cette compétition électorale majeure, on sent un regain de mouvements au sein des formations politiques. La dernière actualité qui continue de nourrir le débat est le mariage entre le parti Bloc Républicain et l’UDBN de Claudine Prudencio. Une fusion qui ressort d’une stratégie.

D’ailleurs, des rumeurs annoncent des fusions probables entre le parti du renouveau démocratique et le parti Moêle-Bénin, des partis politiques menacés de mort légale s’ils ne parviennent pas à participer aux prochaines élections. Dans ce méli-mélo, la formation politique de l’opposition dont le sort reste toujours incertain est celui des démocrates dont plusieurs responsables sont poursuivis pour des infractions graves.

Le parti « Les Démocrates » est-il menacé de dissolution ?

L’éventualité de la dissolution du parti de l’ancien président Boni Yayi n’est pas totalement à écarter. C’est du moins ce qu’a semblé affirmer ce dimanche 17 Octobre 2021 Gildas Aïzannon, un acteur politique de la mouvance au pouvoir invité sur une télévision privée.

Reçu dans une émission politique ce weekend, le coordonnateur national des Forces Nouvelles, Gildas Aîzannon a évoqué une possible dissolution du parti les Démocrates de Boni YAYI au cas où la justice décidait d’enquêter sur les violences pré électorales de la dernière présidentielle.

Selon lui, le risque pour les démocrates de ne pas participer aux prochaines élections législatives existe toujours. Pour l’acteur politique, si dans ses enquêtes, la justice parvenaient à réunir des preuves accablantes contre les responsables de cette formation politique qui sont poursuivis au lendemain de la présidentielle, le parti risque d’être dissout.

Le retour de ce débat sur la scène politique à un moment où bon nombre de béninois s’interrogent sur le calendrier du chef de l’Etat pour la tenue du dialogue politique qu’il a lui-même souhaité reste énigmatique pour certains qui se demandent s’ils ne s’agit pas d’un ballon d’essai pour préparer l’opinion.

Qu’il vous souvienne qu’un membre influent de la mouvance au pouvoir et président d’une commission parlementaire avait déjà évoqué les limites du chef de l’Etat à répondre favorablement aux demandes formulées par l’ancien président Boni Yayi lors de la rencontre su 22 Septembre dernier au palais de la Marina.

Tout compte fait, la mutation qui vient de démarrer sur le plan politique avec la fusion de l’UDBN et du Bloc Républicain va certainement réserver des surprises à plusieurs formations politiques. Nous tendons vers une reconfiguration de l’espace politique et des surprises attendent sans doute plusieurs formations politiques de l’opposition et le parti « Les Démocrates » risque de ne pas y échapper.