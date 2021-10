Etats-Unis: un wapiti libéré d’un pneu qu’il a porté autour du cou, 02 ans durant

Dans l’Etat américain du Colorado, les autorités de la faune ont réussi à endormir un wapiti pour le libérer d’un lourd fardeau. L’animal trainait, depuis deux ans, un pneu autour du coup, apprend-on des chaînes américaines.

C’est une histoire insolite ! Un wapiti mâle des collines du Colorado traînait, depuis deux ans, un pneu autour du cou. Après plusieurs tentatives infructueuses pour libérer l’animal de ce butin indésirable, les autorités de la faune sauvage ont fini par arriver à leurs fins : l’animal sauvage a été débarrassé de ce pneu qui lui a servi de collier, ces deux dernières années.

Pas plus tard que la semaine dernière, les agents des services des parcs et de la faune ont essuyé trois échecs, dans leurs tentatives de décharger le wapiti. C’est seulement le samedi dernier que la bête a été repérée.

Après lui avoir administré une dose suffisante de tranquillisant, les experts avaient, dans un premier temps, voulu découper le pneu. Mais, mal leur en a pris, vu qu’une partie du pneu était en métal. Ils se sont alors résolus de scier les bois de l’animal, ce qui leur a permis de retirer le pneu par la tête. L’opération n’a duré que quelques minutes et le wapiti s’est vu déchargé de ce poids qui lui lestait le cou depuis deux ans.

Après l’opération de sauvetage qui a réussi, il est à noter cependant, quelques dommages collatéraux : une petite blessure autour du cou et des poils disparus. Le côté positif, c’est que l’animal de 4 ans et demi a été libérée de 17 kg de charges et se porte bien, selon un communiqué officiel.