Etats-Unis: tête-à-tête annoncé entre les présidents Joe Biden et Uhuru Kenyatta

Le président américain, Joe Biden, recevra son homologue Kenyan, Uhuru Kenyatta, le jeudi 14 octobre 2021, à la Maison Blanche, indique un communiqué de Washington.

Outre un premier échange téléphonique fin février, après l’investiture du chef d’État américain, les présidents Joe Biden et Uhuru Kenyatta vont s’entretenir une nouvelle fois. Joe Biden recevra jeudi 14 octobre à la Maison Blanche Uhuru Kenyatta, selon un communiqué publié par l’administration Biden, ce mardi. Les deux dirigeants aborderont « la solide relation bilatérale » entre les deux pays, ainsi que « le besoin de transparence et de responsabilité dans les systèmes financiers nationaux et internationaux ».

Les deux chefs d’Etat pourront également évoquer la coopération pour la paix et la stabilité dans la Corne de l’Afrique notamment la crise dans la région du Tigré, en Éthiopie, ainsi que de lutte contre le terrorisme. La relation diplomatique entre les deux pays a connu des avancées. Les forces américaines participent notamment à la formation des forces de défense kényanes. Le gouvernement américain a investi plus de 300 millions de dollars dans la lutte contre le terrorisme dans le pays au cours des sept dernières années. Pour rappel, Uhuru Kenyatta avait été reçu en 2018 par l’ancien président américain, Donald Trump.