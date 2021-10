Etats-Unis – Sénat: un accord temporaire trouvé pour le relèvement de la dette

Le Sénat américain a donné, jeudi 07 octobre dernier, son approbation pour un relèvement temporaire du plafond de la dette. Cet accord écarte, de ce fait et de façon provisoire, le risque d’un défaut de paiement de la première puissance économique mondiale, a-t-on appris des médias locaux.

Le texte, approuvé par 50 voix contre 48, va maintenant être soumis à la Chambre des représentants, où il devrait être approuvé avant d’être promulgué par le Président américain, Joe Biden. À en croire le chef de la majorité démocrate à la Chambre, Steny Hoyera, la Chambre votera le texte, mardi.

« Le président Biden a hâte de signer ce projet de loi… »

Au détour d’un communiqué officiel, la porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que le Président des Etats-Unis n’attend que la finition du travail à la Chambre des représentants pour apposer sa signature sur le document. « Le président Biden a hâte de signer ce projet de loi, dès qu’il aura été adopté par la Chambre et sera déposé sur son bureau », a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, dans une note publiée, jeudi.

Notons que le relèvement du plafond de la dette de 480 milliards de dollars porte la limite de la dette à 28.900 milliards de dollars (25.006 milliards d’euros) et devrait être utilisé, d’ici au 03 décembre prochain. Faut-il aussi le préciser, la loi de financement du gouvernement et des agences fédérales arrive à expiration à cette même date.

En termes clairs et simples, durant les huit prochaines semaines, le Congrès, foncièrement divisé, aura l’obligation de trouver un accord sur les dépenses des agences américaines jusqu’en septembre 2022 – allant de l’éducation et des programmes d’aide à l’étranger à l’application des lois sur l’immigration et à la sécurité des aéroports – et faire un conciliabule sur un relèvement du plafond de la dette à plus long terme.

Ce vote intervient alors que la première puissance mondiale était en passe de se retrouver sur un terrain glissant, pouvant mettre le pays dans une situation historique de défaut de paiement.

Chuck Schumer a taclé le clan républicain qui, selon lui, ont échoué dans leur stratégie. « Les républicains ont joué à un jeu dangereux et je suis heureux que leur stratégie n’ait pas fonctionné », a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer.

L’accord a émergé lorsque le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a proposé, mercredi, de relever temporairement le plafond de la dette, ce qui a fait l’objet d’intenses tractations au Capitole, tout au long de la soirée.