États-Unis: le rappeur Big Sean pose avec un essaim de 65 000 abeilles (Vidéo)

Dans son nouveau clip “What a Life”, le rappeur Big Sean a posé avec un essaim de 65 000 abeilles. Une folie de la part du rappeur américain qui a inquiété ses fans qui ont déclaré qu’il a « perdu la tête ».

Big Sean a sorti l’audio de son tout nouveau single intitulé » What A Life « le vendredi 22 octobre, et afin de promouvoir le clip, le natif de Détroit a réalisé un coup de folie. Sur son compte Instagram officiel qui compte près de 14 millions de followers, Big Sean a partagé deux photos de lui où on le voit tout couvert d’abeilles.

Le rappeur de 33 ans a révélé qu’il voulait juste dire à ses fans que toutes les abeilles vues sur l’image étaient réelles et n’étaient pas des effets graphiques. Sean a également ajouté que même si dans la chanson il a dit 100B’s, il avait en réalité 65 000 abeilles sur lui. Les utilisateurs des médias sociaux se sont rapidement connectés à Twitter et se sont demandés si Big Sean avait perdu la tête pour avoir réalisé un tel coup de folie.