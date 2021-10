Etats-Unis – Afghanistan: première rencontre entre Américains et Taliban

Depuis la prise de Kaboul par les Taliban et la fin du retrait des forces américaines de l’Afghanistan, plus rien ne va entre les Etats-Unis et les nouveaux maîtres de Kaboul. Selon les médias internationaux, qui rapportent l’information, une délégation américaine va rencontrer, ce weekend, à Doha, au Qatar, une représentation des insurgés.

Ce sera la première rencontre depuis le retour des insurgés islamistes, 15 août 2021, à Kaboul, après le retrait des forces étrangères de l’Afghanistan, le 31 août dernier. Ce weekend, en effet, sur le sol qatari, les Américains vont prendre langue avec les Taliban, un premier face-à-face entre les deux entités.

« Cette réunion ne revient pas à reconnaître » les Taliban

La délégation américaine, composée de responsables du département d’Etat, de l’USAID et des services de renseignement, à en croire les informations disponibles à notre rédaction, va travailler avec les dirigeants afghans, notamment, dans l’optique de trouver un terrain d’entente, en ce qui concerne le départ des ressortissants américains et afghans qui souhaitent quitter le pays, ainsi que la libération de l’Américain Mark Frerichs.

Toujours à l’ordre du jour de cette rencontre, les Etats-Unis veulent rappeler aux Taliban leur engagement à ne pas laisser le champs libre à Al Qaïda ou à d’autres groupes extrémistes d’instaurer en Afghanistan, leur basse arrière, et à améliorer l’accès à l’aide humanitaire, ont déclaré les responsables américains.

Dans un bref entretien accordé à un média local, un responsable américain a déclaré que cette initiative n’est nullement synonyme d’une reconnaissance de l’actuel pouvoir afghan. « Cette réunion ne revient pas à reconnaître (les Taliban) ou à leur conférer une légitimité. Nous sommes très clairs sur le fait que les Taliban ne deviendront légitimes que par leurs actes », a-t-il précisé.