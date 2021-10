« Entraîner le Barça ? Jamais, j’aime les voir perdre. Je n’irais pas …, surtout avec le bordel dans lequel ils sont »

Fragilisé par la prestation de ses poulains, tant en Ligue des champions qu’en championnat, Ronald Koeman pourrait être licencié ce samedi en cas de défaite face à l’Atletico Madrid. Et déjà, le Barça s’active pour trouver le futur remplaçant de son technicien batave. Mais la situation actuelle des Blaugranas ne fait pas courir les prétendants.

Ce n’est plus un secret, le temps de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone est compté. Le match contre l’Atlético de Madrid est annoncé comme son dernier. Depuis des jours, voire des semaines, le club explore le marché en analysant sereinement le remplaçant possible pour le Néerlandais. Mais les choses ne passent pas comme souhaité par la direction catalane. Si la short-list pour remplacer le Néerlandais s’agrandit chaque jour, les principaux favoris se désistent un à un. Xavi Hernandez, Roberto Martinez et tout dernièrement Marcelo Gallardo ont tous rejeté l’offre des Culés, à en croire la presse espagnole.

Une situation commentée par Guti. Invité vendredi à Madrid pour événement organisé par la Liga, en présence de nombreuses légendes qui jouent désormais le rôle d’ambassadeurs du championnat, l’ancien joueur du Real Madrid a évoqué l’actualité du club rival de FC Barcelone. « C’est une situation compliquée. Très souvent, les mauvais résultats ne dépendent pas seulement de l’entraîneur mais c’est celui qui est le plus tenu responsable. Le Barça n’est pas bien économiquement et c’est une position compliquée », a-t-il déclaré concernant la situation de Ronald Koeman.

Interrogé sur la possibilité d’entraîner le club catalan en cas de départ du Néerlandais, l’ancien international espagnol n’a pas nié ce challenge. « Bien, pourquoi pas ? Vous voulez être entraîneur et montrer aux gens qu’en plus d’être un joueur, vous avez aussi ce qu’il faut pour être un bon entraîneur », a-t-il répondu.

Mais quelques heures plus tard, la légende du Real Madrid est revenue sur ses propos. D’abord sur les réseaux via un tweet « un peu d’humour ne fait pas de mal », puis plus tard dans le soirée dans l’émission El Larguero. « Évidemment que je n’irais pas au Barça. En tant que Madridista, jamais je ne le ferais et encore moins vu la situation dans laquelle ils sont. Les tensions entre la direction, le président et l’entraîneur sont évidentes et font du mal au vestiaire. J’aime les voir perdre », a corrigé Guti.

Il en a aussi profité pour donner son sentiment sur ce Real Madrid. « Je les vois bien par moments. Il y a deux ou trois semaines, je les trouvais bien mais contre des adversaires plus forts, ils ont plus de mal à marquer et surtout à se créer des occasions. On va voir ce qu’ils font contre des équipes de haut niveau, mais le Real Madrid est toujours compétitif parce que c’est dans son ADN », a conclu l’Espagnol.