Emmanuel Macron: « La France restituera 26 œuvres d’art pillées au Bénin en présence de Patrice Talon »

Le président Français Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi, que son pays va restituer au Bénin, 26 œuvres d’art pillées, à la fin du mois d’octobre.

C’est la fin d’une sérié d’incertitudes qui s’annonce. Après plusieurs tractations diplomatiques, la France va restituer les œuvres d’art pillées au Bénin, fin octobre. « Fin octobre, les 26 œuvres du Trésor d’Abomey reviendront dans leur pays. Elles seront la fierté du Bénin. Et parce que restituer des œuvres à l’Afrique, c’est rendre accessible à la jeunesse africaine sa culture, ces restitutions seront aussi la fierté de la France », a déclaré le président Français Emmanuel Macron.

« À la fin octobre, on va rendre 26 trésors du Dahomey au Bénin », en présence du président béninois Patrice Talon, a ajouté M. Macron au sommet Afrique-France qui se tient à Montpellier, lors d’une table ronde sur les restitutions d’œuvres d’art pillées à l’Afrique

La France restituera fin octobre 26 oeuvres d'art pillées au Bénin, annonce Emmanuel Macron #AFP pic.twitter.com/wDKJ93OJw1 — Agence France-Presse (@afpfr) October 8, 2021

Pour rappel, en visite au Bénin, une délégation de quatre sénateurs français membres du Groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest, a animé le mercredi 23 septembre, un point de presse à l’Institut Français du Bénin (IFB). A l’issue de ce point de presse, il a été déclaré que la restitution des biens culturels va accuser quelques semaines de retard.

Ce retard, selon le président de la délégation, André Reichardt, est dû à une décision prise par l’Etat béninois. « Cette restitution qui a été votée par le Senat après un vrai débat, nous intéresse naturellement au plus haut point, notamment par sa valeur symbolique et nous souhaitons qu’elle soit réussie et accompagnée.

Mais elle prendra encore quelques semaines de retard parce que l’Etat du Bénin, a souhaité que ses œuvres d’arts soient exposés au grand public Français à Paris, à l’occasion de deux expositions, (la première aura lieu le 26 octobre prochain et durera une semaine, et l’autre est prévue pour le 26 janvier), avant de partir au Bénin », explique André Reichardt, selon qui, le tourisme béninois pourrait connaitre un essor particulier avec la restitution prochaine de ses œuvres d’art.