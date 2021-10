Emmanuel Macron en Algérie sur fond de tensions entre Paris et Alger

Alors que les tensions entre l’Algérie et la France sont encore très tendues, le président français Emmanuel Macron va se rendre dans le pays nord-africain dans le cadre de la commémoration du massacre d’algériens par la police parisienne en France.

Emmanuel Macron participera samedi, aux commémorations du massacre par la police parisienne, de manifestants lors d’un rassemblement il y a 60 ans contre le régime français. Cette cérémonie aura lieu en Algérie et Macron devrait y assister. Les événements du 17 octobre 1961 ont été dissimulés pendant des décennies et le bilan final reste incertain, mais de nombreux historiens pensent qu’il pourrait s’élever à plusieurs centaines.

Dans un rappel, Al araby indique que le rassemblement a été convoqué au cours de la dernière année de la tentative de plus en plus violente de la France de conserver l’Algérie en tant que colonie nord-africaine et au milieu d’une campagne de bombardements visant la France continentale par des militants indépendantistes algériens.

Samedi, la veille de l’anniversaire officiel, Macron participera à une cérémonie commémorative pour les victimes dans un parc de la périphérie parisienne à partir de 14h30, heure locale, indique al Araby. Une question majeure est de savoir s’il présente des excuses formelles pour les actions de la police parisienne ce jour-là ou exprime des regrets, alors que le président cherche à se forger une relation moderne avec le passé de la France.

Ce déplacement intervient dans un contexte où la France et l’Algérie ne sont pas en de meilleurs termes. Alger a rappelé son ambassadeur en poste à Paris et a interdire son espace aérien aux avions français de l’opération militaire anti-terroriste Barkhane au Sahel, dans une brouille liée à des propos de Macron sur l’histoire entre les deux pays. Depuis, les choses ne se sont pas encore arrangées. On ne sait pas si le président français rencontrera le président Tebboune et s’il y aura des discussion de haut niveau sur la situation.