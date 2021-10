Elims 2022 – Suisse vs Lituanie: Shaqiri a raté le coche, en gardant le fanion helvétique

Ce mardi 12 octobre 2021, à Vilnius, en Suisse, lors de la rencontre entre la Suisse et la Lituanie, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, zone Europe, les capitaines des deux équipes ont raté une occasion, non des moindres : les deux leaders n’ont pas pu échanger les fanions, comme le veut la tradition, apprend-on des médias.

La scène est tellement insolite qu’elle est devenue virale sur les réseaux sociaux et fait le chou gras de la presse classique. Hier, mardi 12 octobre, lors du traditionnel tirage au sort, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022, zone Europe, entre la Suisse et la Lituanie, les capitaines des deux équipes européennes n’ont pas respecté la tradition, qui consiste en l’échange des fanions dans le cadre de la cérémonie d’avant-match. La scène, qualifiée de cocasse par certains observateurs, s’est passée au nez et à la barbe des trois arbitres et n’a certainement pas échappé aux téléspectateurs de la RTS.

En effet, Xherdan Shaqiri, promu capitaine helvétique en l’absence de Granit Xhaka, et Fiodor Cernych, son homologue lituanien, se sont quittés sans avoir procédé à l’échange des fanions comme le veut la coutume.

Sur les images en provenance du LFF Stadium, on voit l’attaquant de Jagiellonia Bialystok (1ère division polonaise) faire mine de tendre son fanion en direction de Shaqiri au moment où celui-ci, manifestement pressé d’en finir et sans doute peu au courant des usages, a déjà tourné les talons.

Chacun est donc reparti avec son présent entre les mains. L’histoire ne dit pas (encore…) si l’oubli a été réparé plus tard dans la soirée ni où se trouve, ce mercredi, le fanion helvétique.