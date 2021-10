Eliminatoires Coupe du monde 2022: la liste du Nigéria avec plusieurs joueurs absents

Le sélectionneur du Nigéria, Gernet Rohr, a convoqué un groupe de 23 joueurs pour la double confrontation contre le Centrafrique, dans le cadre de la troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.

Le Nigéria retrouve les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Super Eagles affrontent la Centrafrique les 7 et 10 octobre prochain, dans le cadre de la troisième et quatrième journées des qualificatifs du Mondial Qatar 2022. Vainqueurs des deux premières rencontres, les Nigérians conforteraient leur première place dans le groupe C, en cas de victoire dans cette double confrontation contre les Fauves, qui pointent actuellement à la dernière place du classement avec un seul point.

Pour ce match, le sélectionneur Gernet Rorh a convoqué un groupe de 23 joueurs avec ses stars de Premiers League, absents lors du match contre le Cap-Vert (2-1) le mois dernier. Le technicien français sera en revanche privé de plusieurs cadres comme Alex Iwobi (Everton FC), Wilfred Ndidi (Leicester) et Oghenekaro Etebo (Watford) qui ont tous déclaré forfait sur blessure.

La liste du Nigeria

Gardiens : Francis Uzoho (AC Omonia, Chypre); Daniel Akpeyi (Kaizer Chiefs, Afrique du Sud); Maduka Okoye (Sparta Rotterdam, Pays-Bas)

Défenseurs : Chidozie Awaziem (Alanyaspor FC, Turquie); Kenneth Omeruo (CD Leganes, Espagne); Leon Balogun (Glasgow Rangers, Ecosse); William Ekong (Watford FC, Angleterre); Olaoluwa Aina (Torino FC, Italie); Jamilu Collins (SC Padeborn 07, Allemagne); Abdullahi Shehu (AC Omonia, Chypre); Calvin Bassey (Glasgow Rangers, Ecosse); Kevin Akpoguma (TSG Hoffenheim, Allemagne)

Milieux de terrain : Frank Onyeka (Brentford FC, Angleterre); Joseph Ayodele-Aribo (Glasgow Rangers, Ecosse); Innocent Bonke (Malmo FF, Suède)

Attaquants : Ahmed Musa (Fatih Karagumruk, Turquie); Kelechi Iheanacho (Leicester City, Angleterre), Samuel Kalu (FC Bordeaux, France); Victor Osimhen (Napoli FC, Italie); Moses Simon (FC Nantes, France); Paul Onuachu (KRC Genk, Belgique); Chidera Ejuke (CSKA Moscow, Russie), Terem Moffi (Lorient/France).