Douane Ouémé-Plateau : des convoyeurs de riz vers le Nigéria dénoncent de faux frais

Les convoyeurs de riz en direction du Nigéria rencontrent des difficultés avec la direction régionale de la douane Ouémé-plateau. C’est du moins le cri de détresse qu’ils lancent en direction de la hiérarchie de la douane pour qu’elle essaie de creuser ce dossier.

En effet, selon les informations du média en ligne ‘Les murs ont des oreilles », des montants fictifs seraient régulièrement perçus auprès des convoyeurs de riz venant du port autonome de Cotonou et en partance pour les frontières nigérianes. La situation est dénoncée par certains convoyeurs qui sont fatigués de payer des frais dont ils ignorent la destination.

Selon la même source, six « klébés » sont déjà interpellés et gardés à vue dans ce dossier qui frise encore un scandale financier à la douane béninoise d’autant plus que les convoyeurs ont régulièrement dédouané leurs marchandises au niveau de la direction générale du port autonome de Cotonou.

Un dossier qui interpelle la direction générale de la douane qui doit faire toute la lumière sur ce nouveau dossier. Il faut dire que depuis quelques mois, la douane béninoise est au cœur de scandales financiers qui ont déjà conduit plusieurs responsables en prison. Dossier à suivre donc…