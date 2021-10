Dossier Okoumassoun, Hountondji et Tamègnon: le juge se déclare incompétent et ouvre la procédure d’instruction

Présents ce lundi 25 Octobre devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les sieurs Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon et consorts retournent en prison. La demande de liberté provisoire demandée par leurs conseils a été rejetée et le dossier renvoyé en instruction.

Le juge en charge du dossier dans lequel sont impliqués l’ancien ministre Alexandre Hountondji et l’ex DG de la SOGEMA, Joseph Tamègnon est renvoyé en instruction. Au cours de l’audience de ce lundi 25 Octobre 2021, le juge après avoir rejeté la demande de liberté provisoire introduite par les avocats des accusés, s’est déclaré incompétent.

Le dossier fut donc renvoyé en instruction. Une procédure qui permettra aux différents accusés dans ce dossier d’être écouté par un juge d’instruction qui, au besoin, commanditera des enquêtes approfondies sur le dossier avant de le renvoyer, s’il dispose d’éléments de preuves suffisants, devant la chambre d’accusation.

Ainsi, Alexandre Hountondji, Joseph Tamègnon, Nadine Okoumassoun et consort retournent dans leur cellule respective. Membre du groupe nationale de contact, une branche du mouvement politique mis en place par l’ancien ministre des finances, Komi Koutché, Alexandre Hountondji et Joseph Tamègnon sont arrêtés dans le cadre des enquêtes judiciaires en cours pour faire la lumière les dernières violences préélectorales.

Ils ont été arrêté en Avril 2021 et déposés en prison. Au cours de la première audience du 09 août dernier, les mis en cause ont tous plaidé non coupable. Ils estiment que toutes les actions qu’ils ont menées pour s’opposer à la prorogation du mandat présidentiel et à la tenue de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 sont conforment à la Constitution.