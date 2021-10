Donald Trump porte plainte contre Twitter, et veut récupérer son compte

L’ancien président des Etats-Unis demande à un tribunal de délivrer une injonction préliminaire qui rétablirait l’accès à son compte Twitter.

Près de dix mois après avoir été exclu du réseau social, Donald Trump veut retrouver son canal de communication favori et son audience sur la plateforme à l’oiseau bleu, où il cumulait 88 millions d’abonnés avant d’être banni par le réseau social le 8 janvier dernier. Selon Le Guardian, qui reprend une information de Reuters, l’ancien président américain a demandé vendredi 1er octobre à un juge fédéral de Floride de faire pression sur Twitter pour réactiver son profil. Il aurait déposé une demande d’injonction préliminaire contre Twitter vendredi à Miami, affirmant que le réseau social avait fermé son compte en janvier sous la pression de ses rivaux politiques au Congrès, rapporte Bloomberg News.

Twitter a banni Donald Trump le 8 janvier, deux jours après qu’une foule de ses partisans a pris d’assaut le Capitole américain lors d’une émeute qui a fait plusieurs morts, dont un agent de police. Twitter a justifié l’interdiction par un « risque d’une nouvelle incitation à la violence ». En juillet, Trump a attaqué en justice pour contester ce boycott. Au moment de son interdiction, son compte Twitter totalisait 88 millions d’abonnés. Un chercheur de Zignal Labs dit avoir constaté une baisse de 73% des messages relayant la désinformation sur la fraude électorale à travers les réseaux sociaux suite au bannissement de l’ancien président.

Twitter n’a pas été le seul à bloquer Donald Trump. Facebook et YouTube l’ont également exclu après les émeutes du Capitole. L’ancien président a aussi poursuivi ces plateformes en invoquant la censure et des violations du premier amendement. Depuis un certain temps, le milliardaire affirme sans preuve que ces réseaux sociaux pratiquent une discrimination à l’encontre de la droite, ce que ces entreprises ont démenti à plusieurs reprises. « Nous ne regardons pas le contenu en fonction du point de vue politique ou de l’idéologie. Nous regardons le comportement », a déclaré le PDG de Twitter, Jack Dorsey.

Les poursuites judiciaires qui invoquent la censure et soutiennent que les réseaux sociaux enfreignent le premier amendement lorsqu’elles suppriment des messages ou interdisent des utilisateurs ont été rejetées à plusieurs reprises par les tribunaux du pays. Le premier amendement s’applique au gouvernement, pas aux entreprises privées.