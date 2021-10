Donald Trump éjecté de la liste des 400 Américains les plus fortunés

Donald Trump ne fait plus partie des 400 premières fortunes américaines. C’est la première fois en 25 ans que l’homme d’affaires et ancien président des États-Unis ne figure pas au classement Forbes 400.

Selon le magazine Forbes, l’ancien président des Etats Unis, Donald Trump, n’est plus riche assez pour faire partie de la liste des 400 Américains les plus fortunés. Si la fortune du magnat de l’immobilier new-yorkais est encore estimée à 2,5 milliards de dollars, il a perdu 600 millions de dollars depuis le début de la pandémie de Covid-19.

L’analyste économiste du magazine Forbes estime que le premier à blâmer pour ces pertes n’est pas le Covid, mais les mauvais choix de Donald Trump qui, il y a cinq ans, a eu une occasion en or de diversifier sa fortune : « Tout juste après l’élection de 2016, les responsables fédéraux de l’éthique poussaient Trump à se défaire de ses actifs immobiliers. Cela lui aurait permis de réinvestir les recettes dans des fonds de placement indiciels à large base et d’assumer ses fonctions sans conflits d’intérêts. »

"billionaires shouldn't be taxed because they'll donate the money to better causes"



400 richest Americans in last year:

*Wealth up 40%

*47% donated less than 1% of their wealth

*2% donated at least 20% of their wealth



And those gifts were tax deductiblehttps://t.co/k0NmGJvyhL