Diplomatie: malgré la tension, la France fait don de panneaux solaires aux populations maliennes

L’armée française de l’opération Barkhane a installé plusieurs panneaux solaires dans les localités de Gossi, dans le cercle de Gourma-Rharous, a annoncé l’Agence France Presse.

Nonobstant la tension diplomatique qui s’enlise entre Paris et Bamako, l’armée française a fait don de plusieurs panneaux solaires aux populations maliennes. Les panneaux, selon AFP, ont été installés par les soldats de l’opération Barkhane dans les localités de Gossi, dans le cercle de Gourma-Rharous.

Le chef d’état major de l’armée française Barkhane, explique que l’installation des panneaux solaires au Mali dans ses localités qui manquent d’électricité prouve la confiance et la bonne coopération militaire et économique qui existe entre les forces armées maliennes FaMa et les armées françaises Barkhane.

Début octobre, la Force Barkhane et les Forces Armées Maliennes ont fait un don de matériel agricole au profit du maraîchage de Djidara, près de Gao. « Un projet qui contribue à nourrir les populations, mais également à la création d’emplois, à la formation des jeunes ou encore à l’insertion des femmes », selon le ministère de la défense française.

Au Mali, Barkhane a récemment abandonné sa base militaire de Kidal, au nord du Mali. Tout ceci intervient dans un contexte de tension entre Bamako et Paris sur fond d’un éventuel accord entre les autorités maliennes et la société militaire privée russe Wagner pour son intervention au Mali.