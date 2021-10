Diplomatie: échanges entre Macron et Biden sur le renforcement de l’Europe de la défense

Les présidents Emmanuel Macron et Joe Biden ont eu un entretien téléphonique ce vendredi 22 octobre. Selon la Maison Blanche, les deux chefs d’Etat ont discuté des efforts nécessaires pour renforcer l’Europe de la défense.

« Le président Biden a hâte de rencontrer plus tard dans le mois le président Macron à Rome, où ils continueront à discuter et à examiner les nombreux sujets liés à la coopération franco-américaine », a précisé le communiqué. Cet appel précède une rencontre entre les deux dirigeants qui devrait avoir lieu au G20 de Rome fin octobre, suivie de la visite à Paris de la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Elle assistera au Forum sur la Paix du 11 novembre et pourrait rencontrer à cette occasion le président français, selon des sources diplomatiques. Avec le président Français elle va discuter « de l’importance de la relation transatlantique pour la paix et la sécurité dans le monde et ils insisteront sur l’importance de notre partenariat pour les défis planétaires comme le Covid-19 et la crise climatique, en passant par les questions du Sahel et de l’Indo-Pacifique », a précisé l’exécutif américain.

Ces différents rapprochements s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, après la crise diplomatique liée à la question des sous-marins.