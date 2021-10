« Des millions d’enfants vont mourir » en Afghanistan, les mises en garde de l’ONU

Les Nations Unies mettent en garde la communauté internationale sur la situation extrêmement grave en Afghanistan. Selon l’institution, des millions d’enfants afghans pourraient mourir de faim si des mesures urgentes ne sont pas prises.

Plus de 22,8 millions de personnes, plus de la moitié des 39 millions d’habitants de l’Afghanistan, sont confrontées à une grave insécurité alimentaire et tendent vers la famine, selon un rapport du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM), David Beasley. Ce chiffre a radicalement grimpé en flèche car il y a seulement deux mois, il était de 14 millions de personnes touchées.

« Les enfants vont mourir. Les gens vont mourir de faim. Les choses vont empirer », a-t-il déclaré à Dubaï lundi. « Je ne sais pas comment vous n’aurez pas des millions de personnes, et en particulier des enfants, qui meurent au rythme où nous allons avec le manque de financement et l’effondrement de l’économie », a ajouté Beasley.

Cette déclaration intervient après une analyse de la situation de l’Afghanistan désormais sous contrôle talibans. La crise alimentaire, exacerbée par le changement climatique, était grave en Afghanistan avant même la prise de pouvoir par les talibans. Mais le pays a plongé dans la crise en août après que les talibans ont chassé un gouvernement soutenu par l’Occident, incitant les donateurs à retenir des milliards de dollars d’aide à l’économie dépendante de l’extérieur. « Vous devez dégeler ces fonds pour que les gens puissent survivre », a déclaré Beasley.