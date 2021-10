Des enfants recrutés par les groupes armés au Niger, au Mali et au Burkina Faso

L’organisation Save the Children, a sorti un nouveau rapport sur la situation au Sahel et a révélé que les groupes armés procèdent à des recrutements d’enfants dans des zones de conflit au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Selon Save the Children, les enfants des régions du Sahel sont confrontés à un risque de recrutement illégal par des groupes armés non étatiques. Le Sahel est l’une des régions les plus pauvres d’Afrique et avec les conflits armés et l’insécurité qui y sont assis, les enfants sont en première ligne de risque d’enrôlement par les milices et autres groupes armés. L’organisation indique dans un rapport que la région la plus à risque est celle du Sahel central au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Des milliers d’écoles sont fermées dans ces régions des trois pays cités plus tôt et les enfants sont livrés à eux-mêmes avec des parents qui ont déjà des problèmes pour les nourrir. Dans son dernier rapport, Save the Children a déclaré qu’un nombre croissant de facteurs poussent les enfants dans les conflits dans les trois pays, y compris une nouvelle stratégie de recrutement délibérée et calculée, déployée par des groupes armés non étatiques et extrémistes.

« La violence, la pauvreté et l’insécurité menacent la stabilité et le bien être de millions d’enfants au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les enfants de la région sont confrontés à une grave crise de protection et ils ont besoin d’accéder à l’éducation. Sur les 200 millions de dollars nécessaires pour répondre à la crise de l’éducation au Sahel, seuls 11 pour cent ont été mobilisés jusqu’à présent, tandis que plus de 4 000 écoles sont actuellement fermées dans la région, en raison de l’insécurité, mettant plus de 800 000 filles et garçons à un risque accru du recrutement », a déclaré Eric Hazard, directeur des politiques panafricaines de Save the Children.

Selon le rapport de Save the Children, plusieurs parmi les enfants enrôlés l’ont été de force mais il y en a qui y sont allés de leur propre chef à cause de la pauvreté, tandis que beaucoup ont ressenti le besoin d’accomplir un devoir religieux.

Un Nigérian de 22 ans a rejoint un groupe armé pendant trois ans après en avoir entendu parler par des amis. « Deux choses m’ont encouragé à rejoindre le groupe armé. Le premier était pour le jihad pour la religion et le second, ils ont dit qu’ils me paieraient. On m’avait promis qu’un jour je deviendrais fonctionnaire ». « Des pénalités ont été imposées aux enfants pour les erreurs. » ajouta-t-il.

« Ils sont punis pour trahison ou s’ils commettent la moindre erreur. Les pénalités sont différentes selon la nature de la glissade. Si vous n’avez pas beaucoup glissé, nous vous refusons la nourriture, nous vous enfermons dans un endroit où vous ne savez pas où vous êtes. Ils peuvent même être tués. J’ai réalisé que ce n’était pas la vie que je voulais mener. C’est vrai qu’on gagne de l’argent dans le groupe, mais on ne sait pas quoi en faire.

Certains n’ont été attirés que par des promesses de salaire, de téléphones ou de motos par des groupes armés non étatiques. Certains enfants aussi jeunes que sept ans ont été recrutés illégalement pour recueillir des renseignements sur les communautés locales pour les groupes armés non étatiques.

Un garçon de 21 ans originaire du Burkina Faso a rejoint un groupe armé alors qu’il était encore enfant : « J’ai passé plus de quatre ans dans un groupe armé. J’ai fait la connaissance de ce groupe en allant écouter leurs sermons. Le fait que je n’étais pas à l’école ou que je ne travaillais pas m’a poussé, ainsi que d’autres jeunes, à trouver un emploi et la seule option disponible était de rejoindre un groupe armé. Au moment du recrutement, ce qui était important, c’était d’avoir des gens motivés, des gens prêts à les suivre », indique-t-il.

La recherche a révélé que les enfants recrutés avaient abandonné l’école ou n’avaient pas accès à un système scolaire. Environ 4 000 écoles sont toujours fermées en raison de l’insécurité qui touche 700 000 enfants dans les 3 pays. Il a également été estimé que 2,3 millions d’enfants ont besoin de protection dans le Sahel Central et que 8 enfants sur 10 ont été exposés à diverses formes de violence, selon l’étude.

Save the Children a averti que la fermeture de milliers d’écoles en raison de la pandémie de COVID-19 mettait les enfants en danger d’être recrutés dans des conflits, ce qui constitue une grave violation des droits de l’enfant et du droit international humanitaire. Save the Children appelle les gouvernements de la région du Sahel central et la communauté internationale à s’engager à financer l’éducation dans les situations d’urgence et à protéger les enfants contre le recrutement.

Le nombre d’enfants associés aux groupes armés est encore inconnu, mais de plus en plus d’enfants sont enlevés, tués, mutilés et recrutés par des groupes armés non étatiques. En 2020, selon le dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés, 1 enfant sur 3 victime de violations graves se trouve en Afrique de l’Ouest et du Centre.

Rien qu’au Mali, selon les données officielles, en 2019, plus de 277 enfants ont été mutilés ou tués à cause du conflit, ce qui a doublé le total en 2018. Dans la région des trois frontières du Niger, « des groupes armés ont déjà tué plus de 60 enfants depuis début 2021, selon le dernier bilan.