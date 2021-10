Des crimes de guerre et crimes contre l’humanité probablement commis en Libye (Rapport)

La première mission d’enquête des Nations Unies sur la Libye, a sorti son rapport et a conclu que des violations, qui pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont commises dans tout le pays.

Les Nations Unies ont lancé une enquête sur d’éventuels crimes commis en Libye lors de la crise de plusieurs années qui secoue le pays depuis l’assassinat du dirigeant Mouammar Kadhafi. La commission a rendu son son rapport d’enquête qui accuse toutes les parties au conflit libyen, de violations majeures, y compris d’autres pays, des combattants étrangers et des mercenaires.

La Libye est en conflit depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011 lié à une invasion occidentale conduite par la France et un processus de paix soutenu par l’ONU s’est heurté à des obstacles sur fond de désaccord sur les règles de vote. Le rapport de l’ONU dépeint un pays qui a subi une décennie de chaos violent.

Selon le rapport, les dizaines de groupes armés qui luttent pour contrôler le pays ou une partie, ont attaqué des écoles, des hôpitaux et des maisons sans se soucier de la vie des civils. Aussi, le même rapport expose le cas des milliers de migrants et les réfugiés d’Afrique subsaharienne. Ces derniers sont soumis, selon les conclusions, à des abus violents qui pourraient constituer des crimes contre l’humanité.

Le rapport décrit également les conditions horribles dans les prisons secrètes, dans lesquelles les détenus sont quotidiennement torturés. Les enquêteurs de l’ONU ont examiné des centaines de documents et interrogé plus de 150 personnes en Libye, en Tunisie et en Italie. Ils ont dressé une liste confidentielle des responsables des violations les plus graves, indique BBC.

Bien que le rapport conclue qu’avec l’accord d’un cessez-le-feu et l’installation d’un gouvernement d’union nationale, la Libye est devenue plus stable ces derniers mois, la situation des droits humains reste préoccupante. Les enquêteurs de l’ONU souhaitent que leur mandat soit renouvelé pour une année supplémentaire.