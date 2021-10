Des avions de combats allemands survolent Israël pour la première fois en plus de 100 ans

Pour la première fois en plus d’un siècle depuis la Seconde Guerre mondiale, des avions de combat des forces allemandes ont survolés la ville occupée de Jérusalem, rapporte le Middle East Monitor.

Selon une vidéo diffusée par la chaîne israélienne Channel 10, des avions de combats de l’armée allemande ainsi que des chasseurs israéliens ont survolé ensemble le siège du parlement israélien, la Knesset. Ce premier vol inédit des avions de combats allemands au-dessus d’Israël, intervient dans le cadre d’un exercice militaire aérien conjoint surnommé le « Pavillon bleu ».

Le groupe aérien israélien était dirigé par le chef de l’armée de l’air, Ingo Gerhartz, tandis que le groupe allemand était dirigé par le commandant de l’armée de l’air, Amikam Norkin. Les deux dirigeants auraient visité ensemble le mémorial de l’Holocauste Yad Vashem à Jérusalem, rapporte le MEMO.

Dans un communiqué publié par l’armée israélienne, elle indique que les manœuvres étaient un « engagement à poursuivre la coopération entre Israël et les pays européens à l’avenir ». Aux côtés de l’Allemagne et d’Israël, l’Italie, la Grande-Bretagne, la France, l’Inde, la Grèce et les États-Unis participent également à l’exercice, qui doit se dérouler jusqu’au 28 octobre.