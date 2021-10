Deepzik, la nouvelle plateforme musicale qui révolutionne le showbiz béninois et africain

Le monde des médias dédiés au show business va connaitre une véritable révolution dans la sphère béninoise avec le lancement de la plateforme musicale Deepzik. Ce nouveau site internet apporte une nouvelle façon, pour les artistes, managers d’artistes et autres internaute férus de la musique, de voir et de vivre cet art.

Avec un modèle économique exceptionnel et une fluidité de chargement, Deepzik s’érige en précurseur d’une nouvelle ère de médias dédiés véritablement à ce qui se fait dans le show business au Bénin. Selon le promoteur de Deepzik, Paul Arnaud Déguénon, il s’agit de permettre aux artistes de profiter au maximum de leur art, tant en matière de visibilité qu’en matière de revenus, et de permettre en même temps aux mélomanes de se faire plaisir au son des œuvres de leurs idoles. Le site est à l’adresse https://deepzik.com/

Quelles sont les particularités de Deepzik?

Deepzik est une plateforme qui offre toutes formes de possibilités à tout le monde. En effet, outre les internautes qui peuvent créer leur compte et surfer sur la musique comme ils veulent, le média permet à tout artiste, de créer son propre compte, de s’identifier comme artiste ou manager d’artiste et d’y poster gratuitement une œuvre. Il peut décider de la mettre en libre téléchargement ou en vente. Mieux, en cas de vente, l’internaute à la possibilité de lire les 30 premières secondes et d’apprécier avant d’acheter.

Si par manque de moyen, l’internaute ne peut pas acheter la musique même s’il aimerait bien l’écouter, ce n’est pas un problème. Deepzik permet d’écouter le son en streaming sans l’acheter. On dira que cela ne profite pas à l’artiste certes, mais c’est là que le génie du concepteur se fait voir. A chaque fois que la musique est écoutée en streaming, l’artiste est rémunéré et à la possibilité de voir au fur et à mesure les rémunérations que cela apporte à son compte. Il va sans dire que tant en streaming qu’au niveau de la vente de son produit, l’artiste ou le manageur est gagnant des deux côtés. Il peut décider de retirer son argent à tout moment via les systèmes de monnaie mobile.

En ce qui concerne les internautes, il y a plein de fonctionnalités sur la plateforme qui leur feraient oublier la routine des journées en écoutant leur musique préférée, même en communauté. Oui, en Communauté. En effet, il y a la possibilité sur Deepzik, de créer une Play liste avec amis avec qui on a les mêmes passions en matière de genres musicaux ou artistes. L’artiste également peut avoir ainsi, une sorte de fan club avec lequel il interagirait à travers des commentaires sur une activité de l’un ou l’autre.

Le Bonus

Alors que le monde du digital est très en avance et que toutes les activités des artistes sont relayées sur les réseaux sociaux et également dans les autres médias, il serait inconcevable de ne pas inclure la possibilité aux artistes et aux managers de créer des événements sur Deepzik. La plateforme offre ainsi l’occasion aux artistes de mettre en vue leur événements quelques soit le genre (Concert, Show Case, soirée, etc.).

C’est extraordinaire ! Gagner de l’argent tout en faisant la promotion de son produit musical ou d’un événement à venir, et tout cela gratuitement sur une plateforme, c’est une révolution à nul autre pareil au Bénin. Selon le promoteur de Deepzik, c’est une façon de participer au rayonnement de la musique dans le pays. Ceci permettra également aux artistes dits « en herbe », d’émerger et de se faire à la fois un nom et de l’argent.