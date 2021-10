Décès de Bernard Tapie: le monde politique et du football français lui rendent hommage

Soufrant d’un cancer depuis 2017, l’ancien président de l’Olympique de Marseille et ancien député français Bernard Tapie, est décédé ce dimanche à l’âge de 78 ans. Très touchés par son décès, le monde politique et du football français lui ont rendu hommage.

Dans un communiqué publié ce dimanche 3 octobre 2021, la famille de l’ancien-ministre et homme d’affaires Bernard Tapie, a annoncé son décès des suites d’un cancer. A la suite de l’annonce, le Premier ministre, Jean Castex, a dit « s’incliner devant la mémoire de Bernard Tapie ».

« La première image qui me vient c’est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l’extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l’entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu’on l’a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu’il a toujours été. Je m’incline à la mémoire de Bernard Tapie », a déclaré le chef du gouvernement à la presse », a-t-il déclaré.

Une combativité à déplacer les montagnes

A l’Elysée, la tristesse est à son comble. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont dits « touchés » par le décès de Bernard Tapie, « dont l’ambition, l’énergie et l’enthousiasme furent une source d’inspiration pour des générations de Français ». « Cet homme, qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu’à ses derniers instants », ajoute un communiqué de l’Elysée.

Dans l’univers du football, c’est l’Olympique de Marseille dont il a été ancien président qui donne l’information. « L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches », indique un communiqué du club Français.

Champion du Monde en 2018 avec les Bleus et joueur du PSG, Kylian Mbappé a aussi rendu un hommage à l’illustre disparu. «RIP à ce grand monsieur. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches», peut-on lire sur la publication du numéro 7 parisien.

RIP à ce grand monsieur.

Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. 🙏🏽🕊 pic.twitter.com/WlDXUxaoC4 — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 3, 2021

Né le 26 janvier 1943 d’un père ouvrier ajusteur-fraiseur et une mère aide-soignante, dans le 20ᵉ arrondissement de Paris et mort le 3 octobre 2021 dans le 7ᵉ arrondissement de Paris, Bernard Tapie, est un homme d’affaires et homme politique français.