Crise entre la France et l’Algérie: le parlement arabe apporte son soutien à Alger

Après les propos du président français Emmanuel Macron sur l’Algérie, le parlement arabe s’en est pris à lui, soulignant le caractère offensant de ses propos envers l’Algérie et aussi envers le monde arabe.

Le parlement arabe a critiqué Macron pour ses récents commentaires alléguant que l’Algérie « [a] une rancune contre la France » et a indiqué que ces déclarations sont « irresponsables et inacceptables ». En effet, le président français, s’adressant aux descendants d’anciens combattants algériens, avait déclaré : « Y avait-il une nation algérienne avant la colonisation française ? Telle est la question ».

Cette déclaration avait provoqué le courroux de l’Algérie qui a rappelé son ambassadeur à Paris et pris d’autres mesures contre la France. C’est dans ce contexte que l’organe législatif de la Ligue arabe, un collectif d’États arabes travaillant ensemble sur l’économie, l’éducation et d’autres domaines, est également intervenue, avec des critiques contre Macron.

Les propos de Macron sont « une attaque contre la longue histoire de l’Algérie qui est une partie honorable de l’histoire du monde arabe, en particulier dans ce que cela recèle d’un héritage civilisationnel riche en résistance, en sacrifice et en lutte pour la liberté », a indiqué le parlement arabe.

Ce dernier assure qu’elle apporte son soutien à « l’Algérie, dirigeants et peuple, contre tout abus affectant son identité, son patrimoine historique et ses réalisations écrites avec le sang de millions de martyrs ». L’embrasement d’octobre entre la France et l’Algérie intervient après qu’Alger a mis fin à ses relations avec le Maroc en août, invoquant « des provocations et des pratiques hostiles », et en septembre a interdit à Rabat d’utiliser son espace aérien à l’avenir.