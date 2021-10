Crimes organisés en Afrique: le Bénin 26è sur 54 pays (Classement 2021)

« La Global Initiative Against Transnational Organized Crime » a dévoilé son classement 2021 sur les crimes organisés. Selon le rapport publié cette semaine, le Bénin occupe la 26è place au plan continental et 76è sur l’échiquier mondial.

Le rapport sur l’état du crime organisé dans le monde produit par la Global Initiative Against Transnational Organized Crime a pris en compte 193 Etats membres de l’ONU. Selon l’étude, l’Afrique est le deuxième continent enregistrant le niveau le plus élevé de crime organisé. Sur le continent, la RDC, avec un score de 7,75, est le pays le plus touché par le fléau. A sa suite, se trouvent en ordre respectif, le Nigeria, la Centrafrique, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Libye, le Mozambique, les deux Soudans et le Cameroun.

Dans le lot, on retrouve également le Bénin. La nation dirigée par Patrice Talon est classée à la 26e place au plan africain et 76è au plan mondial avec un score de 5,25. Sao Tomé-et-Principe ferme la liste des 54 pays avec 1,78 score et se retrouve à la 191è place au plan mondial.

Selon l’agence Ecofin, le rapport évalue les niveaux de criminalité organisée dans les pays et leur résistance aux activités criminelles organisées. De plus, il analyse l’omniprésence des marchés criminels dans les pays, la dynamique des acteurs criminels et l’efficacité des Etats à mettre en place les mécanismes de défense et les réponses nécessaires pour assurer une résilience opérationnelle face au crime organisé.

Sur la base de ces données, chaque pays est noté sur un score allant de 1 à 10. Plus un pays approche de la note maximale, plus il a des niveaux élevés de criminalité organisée, qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, le trafic d’armes, de drogues, etc. Et en termes de niveaux de criminalité organisée, le continent africain affiche un score de 5,17 sur 10, se classant juste derrière l’Asie qui affiche un score de 5,30. Il devance les Amériques (5,06), l’Europe (4,48) et l’Océanie (3,07).

Classement 2021 des pays africains selon les niveaux de criminalité organisée: