Covid 19 au Bénin: le taux de contamination en courbe baissière

Le Bénin enregistre depuis le mois en cours une courbe baissière du taux de contamination à la Covid19. Cette baisse du taux de contamination, est précédée de moments assez difficiles où les cas graves de contaminations ont flambé au niveau des centres de prise en charge.

Après une période caractérisée par la prolifération des cas graves de contamination à la Covid19 avec son lot de décès, la courbe de contamination à la maladie est baissière depuis le début du mois d’Octobre. Selon les données officielles du ministère de la santé, les nouveaux cas de contamination par semaine sont en deçà de 500 depuis le début du mois en cours.

Au cours des mois précédents, les cas de contamination hebdomadaires dépassaient les 2000. C’est ce qui a d’ailleurs justifié les appels à la vaccination. Selon les autorités sanitaires, la tendance baissière du taux de contamination à la Covid19 serait due à la prise des doses de vaccins par les populations.

En effet, sur la question, l’avis des autorités sanitaires est formel: la campagne d’immunisation en cours à travers la vaccination pour se préserver tout au moins des cas graves de la maladie est à l’origine de cette courbe baissière observée. En une semaine, 445 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés contre plusieurs milliers il y a encore quelques semaines.

Ainsi à la date du 03 Octobre, sur les 24.335 nouveaux cas confirmés, 23.257 malades sont déclarés guéris, 919 malades continuent les soins et le nombre de décès n’a point bougé de 159 décès. Autrement dit, depuis plus d’une semaine, il n’y a plus de décès lié à la Covid19.